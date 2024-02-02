Gözde Arpacık Neden Çıkar? Zararlı Mıdır?

Arpacık genellikle zararsızdır ve genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşir. Ancak, bazı durumlarda enfeksiyon yayılabilir veya kronikleşebilir. Nadiren, arpacık, daha ciddi bir enfeksiyon olan selim arpacık veya selim meibom bez disfonksiyonu (MGD) gibi diğer göz sorunlarına dönüşebilir.

Bir arpacık belirtileri hafifse ve iyileşme süreci başlamışsa, genellikle evde tedavi edilebilir. Sıcak kompres uygulamak, göz temizliğine dikkat etmek ve makyajdan kaçınmak gibi basit önlemlerle rahatlama sağlanabilir. Ancak, arpacık şiddetli ağrıya veya görme problemlerine neden oluyorsa veya tekrarlayıcı hale geliyorsa, bir göz doktoruna danışmak önemlidir. Doktorunuz gerekirse antibiyotik göz damlaları veya merhemler önerebilir veya arpacığı cerrahi olarak drenaj yapabilir.