Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Beşiktaş’ı 4-2 mağlup eden Göztepe’de Romulo, skora doğrudan etki yaptı. Gol atamasa da 81. dakikada Fofana’ya, 90+1’de ise Tijanic’e yaptığı asistlerle galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Kupada hat-trick yaptı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yine Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe, bu kez de İstanbul’da 3-1’lik galibiyet alarak 49 yıl aradan sonra yarı finale yükseldi. Bu tarihi maçta Romulo üç gol birden kaydederek hat-trick yaptı. 38. dakikada frikik, 79. dakikada penaltı ve 81. dakikada aşırtma vuruşla ağları havalandıran Romulo, maça damgasını vurdu.

Avrupa kulüplerinin radarında

Romulo'nun bu sezon gösterdiği performans, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda. 23 yaşındaki futbolcu, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş maçlarında verdiği skor katkısıyla cumartesi günü oynanacak maçta Göztepe’nin en önemli silahlarından biri olacak.