Geçtiğimiz hafta iç sahada oynanan Elazığspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na sevk edilen genç teknik adam, cezası nedeniyle Pazar günü oynanacak derbide görev alamayacak. Karşılaşma Menemen FK’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Bucaspor 1928 Derbide Yardımcı Antrenörlere Emanet
Engin Dursun’un yokluğunda Bucaspor 1928, Menemen FK karşısına yardımcı antrenörler yönetiminde çıkacak. Teknik heyet, sezonun son haftalarında genç oyunculara şans vermeye hazırlanırken, prestij mücadelesi niteliği taşıyan bu maçta da sahaya iddialı çıkılması bekleniyor.
Play-Off Şansı Kalmadı
Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Bucaspor 1928, son haftalarda aldığı sonuçlarla Play-Off potasının dışında kaldı. Sarı-lacivertliler, kalan maçlarda sezonu en iyi şekilde tamamlamayı hedefliyor.