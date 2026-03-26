Kaynarca ilçesine bağlı Güven Mahallesi’nde bulunan Dımbazlar Göleti’nde dikkat çeken bir doğa olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre, göletin tabanında yer alan ve geçmişte taşlarla kapatılan mağara ağzı bilinmeyen bir nedenle yeniden açıldı. Bu gelişmenin ardından gölette biriken su kısa sürede yer altına boşaldı.

Yıllar önce çevredeki bir çeşmenin suyunu bulandırdığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından kapatılan mağara girişinin açılmasıyla birlikte göletteki su tamamen çekildi. Yer altına inen suyun, mağara hattını takip ederek yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere yatağından yeniden yüzeye çıktığı tespit edildi.

Balıklar açıkta kaldı

Ani su kaybı nedeniyle gölette yaşayan balıkların bir kısmı akıntıyla dereye taşınırken, bazıları ise sığ alanlarda mahsur kaldı. Vatandaşlar tarafından açıkta kalan 2 yayın, 1 sazan ve 1 turna balığının alındığı öğrenildi.

Öte yandan, yer altındaki mağara sisteminde herhangi bir çökme olup olmadığı ve olayın çevredeki yerleşim alanları açısından risk oluşturup oluşturmadığı yapılacak teknik incelemelerle netlik kazanacak. Kuruyan gölet alanı ise dron ile havadan görüntülendi.