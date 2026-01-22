Konuşmasında dünya genelindeki çatışmalara değinen Trump,

“Bugün dünya bir yıl öncesine göre daha güvenli ve barışçıl. Kamboçya, Tayland, Sırbistan, Pakistan, Hindistan, İsrail, İran, Mısır ve Etiyopya’daki savaşları bitirdik. Şimdi de Gazze Savaşı’nı durduruyoruz” dedi.

Hindistan ile Pakistan arasında nükleer gerilime dönüşme riski taşıyan çatışmayı durdurduklarını ifade eden Trump, Gazze’de küçük çaplı sorunların kaldığını ve bunların da çözüleceğini vurguladı.

Hamas’a Sert Mesaj: “Sözlerini Tutmazlarsa Sonları Olur”

Gazze Barış Kurulu’na 59 ülkenin katıldığını belirten Trump, Hamas’a yönelik sert ifadeler kullandı:

“Daha önce Hamas sözünü tutmazsa sonuçları olacağını söylemiştim. Bence sözlerini tutacaklar. Tutmazlarsa sonları olur.”

“DEAŞ’ı Ortadan Kaldırdık” Açıklaması

Trump, Suriye’de DEAŞ’ın tamamen etkisiz hale getirildiğini belirterek,

“İlk başkanlık dönemimde El-Bağdadi’yi iki haftada ortadan kaldırdık. İkinci dönemim çok daha başarılı” dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü ve yaptırımları kaldırdığını açıklayan Trump, NATO müttefiklerini savunma harcamalarını artırmaya ikna ettiklerini de söyledi.

Venezuela ve Rusya-Ukrayna Savaşı Açıklamaları

Venezuela’da yönetim değişikliğine değinen Trump, ülkenin petrol sektörünü küresel şirketlere açtıklarını ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında ise,

“Ben başkan olsaydım bu savaş hiç çıkmazdı” dedi.

“Gazze Barış Kurulu Dünyanın En Güçlü Liderlerinden Oluşuyor”

Trump, Gazze Barış Kurulu’nda yer alan ülkelerin gönüllü olarak katıldığını belirterek, kurulun Gazze’nin silahsızlandırılması ve yeniden inşası için çalışacağını söyledi.

Ateşkes sayesinde Gazze’ye insani yardımların ulaştığını vurgulayan Trump, Birleşmiş Milletler ile sınır güvenliği ve yeniden yapılandırma konusunda iş birliği yapılacağını açıkladı.

Türkiye Gazze Barış Kurulu’nda Yer Aldı

Toplantının ardından Gazze Barış Kurulu Şartı imzaya açıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen toplantıya katılarak belgeyi Türkiye adına imzaladı.