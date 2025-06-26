Kırık kaldırımlar ve çatlak duvarları seramik mozaiklerle onararak sanata dönüştüren Ememem, Çankaya Belediyesi ile Fransız Kültür Merkezi işbirliğinde düzenlenen sanat etkinliğinde yaptığı çalışmayla kent dokusuna renk kattı.

Sanatçıya, çalışması sırasında Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de eşlik etti.

Büyükelçi Dumont, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatçının çalışmasından gurur duyduğunu belirterek, 'Semtimize yapıldı. Büyükelçilik hemen burada. Semte güzellik getirdi. Bunlar geri dönüşüm malzemeleri ile yapıldı. O da sadece güzellik değil, içinde bir sembol barındırıyor.' ifadelerini kullandı.

Hüseyin Can Güner ise Ememem'in kaldırım taşlarındaki çatlaklar onarılırken sanatsal değer katılabileceğini gösterdiğini söyledi.

Sanatçının eserinin Çankaya'ya renk kattığını dile getiren Güner, 'Bundan sonra da benzer projelerle hem bu projeyi farklı noktalarda tekrarlamayı umut ediyoruz hem de büyükelçimizle ve Fransa'yla, farklı ülkelerle bir arada olmayı umut ediyoruz. Bu çalışma aynı zamanda sanatın sınırlarla hapsolmadığını, sınırlarını aşan bir yönü olduğunu da hepimize göstermiş oldu.' diye konuştu.