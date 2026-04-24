Siyasetin nabzı 23 Nisan Meclis Resepsiyonu’nda attı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliğinde Meclis Tören Salonu’nda resepsiyon düzenlendi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; devletin zirvesi ile siyaset, bürokrasi, sanat ve spor dünyasından birçok isim resepsiyonda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resepsiyona katılarak TBMM Başkanı Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş tarafından kapıda karşılandı. Erdoğan, daha sonra Mermerli Salon’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri ve davetlilerle bir süre sohbet etti.

Resepsiyon salonuna geçiş sırasında basın mensuplarının, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme olup olmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, “Ben iktidar partisiyim, o ana muhalefet partisi. Bir defa bizim kitabımızda yok. Niye görüşmeyelim?” ifadelerini kullandı.

