Siyasetin nabzı 23 Nisan Meclis Resepsiyonu’nda attı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliğinde Meclis Tören Salonu’nda resepsiyon düzenlendi.
Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; devletin zirvesi ile siyaset, bürokrasi, sanat ve spor dünyasından birçok isim resepsiyonda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resepsiyona katılarak TBMM Başkanı Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş tarafından kapıda karşılandı. Erdoğan, daha sonra Mermerli Salon’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri ve davetlilerle bir süre sohbet etti.
Resepsiyon salonuna geçiş sırasında basın mensuplarının, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme olup olmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, “Ben iktidar partisiyim, o ana muhalefet partisi. Bir defa bizim kitabımızda yok. Niye görüşmeyelim?” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resepsiyona katılarak TBMM Başkanı Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş tarafından kapıda karşılandı. Erdoğan, daha sonra Mermerli Salon’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri ve davetlilerle bir süre sohbet etti.
Resepsiyon salonuna geçiş sırasında basın mensuplarının, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme olup olmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, “Ben iktidar partisiyim, o ana muhalefet partisi. Bir defa bizim kitabımızda yok. Niye görüşmeyelim?” ifadelerini kullandı.
DEVLETİN ZİRVESİ AYNI SALONDA BULUŞTU
Geceye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve çok sayıda milletvekili ile davetli katıldı. Siyaset, bürokrasi, sanat ve spor dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı resepsiyon, Ankara kulislerinin de en yoğun adreslerinden biri oldu.
KURTULMUŞ: MİLLET ADINA KARAR VERECEK YER MECLİS’TİR
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resepsiyonda yaptığı değerlendirmede, “Millet adına karar verecek olan yer Meclis’tir” diyerek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis’in kritik bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.
Hazırlanan komisyon raporunun bir yol haritası olduğunu belirten Kurtulmuş, gerekli yasal düzenlemelerin kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, tüm siyasi partilerin bu süreçte ortak irade göstermesinin önemine dikkat çekti.
BAHÇELİ: TAKVİM TBMM’YE AİT
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin takviminin TBMM tarafından belirleneceğini ifade eden Bahçeli, “Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi” dedi. Bahçeli, gerekli yasal düzenlemelerin yakın zamanda hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek Meclis’in bu konuda önemli bir sorumluluk taşıdığını söyledi.
Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.