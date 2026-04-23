Meclis’te “23 Nisan Coşkusu” zirveye ulaştı

SÜMER TAŞKIRAN
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclis’in açılışının 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla günler öncesinden başlayan etkinlikler, 23 Nisan’da gerçekleştirilen resmi törenler, özel oturum ve resepsiyonla zirveye ulaştı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, bu yıl da güçlü bir Atatürk vurgusuyla ve geniş katılımla kutlandı.
RESMİ TÖREN ANITKABİR ZİYARETİYLE DEVAM ETTİ
23 Nisan programı, sabah saatlerinde TBMM yerleşkesinde düzenlenen törenle başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından devlet erkânı Anıtkabir’e geçti.
Heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajda ulusal egemenliğin korunması ve çocuklara güçlü bir gelecek bırakılması gerektiğine dikkat çekti.
BİRİNCİ MECLİS’TE TARİHİ VURGU
Anıtkabir ziyaretinin ardından program, I. TBMM Binası’nda düzenlenen anma töreniyle devam etti. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, Birinci Meclis’in yalnızca bir yapı değil, aynı zamanda kurtuluş mücadelesinin ve milli iradenin simgesi olduğunu vurguladı. Egemenlik ve bağımsızlık ruhunun bugün de aynı kararlılıkla yaşatılması gerektiğini ifade etti.
GENEL KURUL’DA MİLLİ EGEMENLİK MESAJI
TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen 23 Nisan Özel Oturumu’nda, milli egemenliğin önemi bir kez daha vurgulandı. Çocukların temsili olarak yer aldığı programda, geleceğin teminatı olan yeni nesillere duyulan güven öne çıktı. TBMM Başkanlığı makamı temsili olarak çocuklara devredildi.
MECLİS’TE ÇOCUKLARIN BAYRAMI
TBMM yerleşkesinde 20 Nisan’da başlayan etkinlikler kapsamında kurulan çadırlar ve etkinlik alanları, bayram boyunca çocukların buluşma noktası oldu.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen çocukların yanı sıra farklı ülkelerden katılan misafir çocuklar da etkinliklerde yer aldı. Sanat atölyeleri, oyun alanları ve sahne gösterileriyle bayram coşkusu günlerce sürdü.
MERMERLİ SALON’DA TEBRİK KABULÜ
Kutlamalar kapsamında TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mermerli Salon’da düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. Törene; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda bakan, milletvekili ve yüksek yargı temsilcisi katıldı. Program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve tebriklerin kabulüyle devam etti.
“ÇOCUKLAR İÇİN DAHA ADİL BİR GELECEK”
Kurtulmuş, mesajında günümüz dünyasında savaş, eşitsizlik ve yoksulluğun en ağır yükünü çocukların taşıdığına dikkat çekerek, her çocuğun güven içinde yaşadığı ve nitelikli eğitime eriştiği bir gelecek hedeflediklerini ifade etti. Ulusal egemenliğin yaşatılmasının en önemli yolunun, çocuklara güçlü ve adil bir gelecek bırakmaktan geçtiğini vurguladı.
BAYRAMIN RUHU YAŞATILDI
20-24 Nisan tarihleri arasında süren etkinliklerle TBMM’de 23 Nisan coşkusu günlerce hissedildi. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, milli egemenlik bilincini ve geleceğe duyulan inancı bir kez daha gözler önüne serdi.