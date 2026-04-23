Dünya Birincisi Hasan Can, Ankara’da başarının şifrelerini anlattı

Uluslararası gayrimenkul sektöründe elde ettiği başarılarla dikkat çeken ve alanında dünya birinciliğine ulaşan Hasan Can, Ankara’da düzenlenen özel etkinlikte iş dünyası temsilcileri, sektör profesyonelleri ve kariyer planlaması yapan katılımcılarla bir araya geldi.
One Tower Business Club’da gerçekleştirilen buluşmada, yoğun katılım dikkat çekerken; başarı yolculuğu, kariyerde kırılma noktaları, doğru ekip yapısı, mentorluk kültürü ve sürdürülebilir gelişim başlıkları ele alındı.
Gayrimenkul Uzmanı Hasan Ceran’ın ev sahipliği yaptığı “Doğru Ofis, Kariyeri Hızlandırır” temasıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Hasan Can, başarı hikâyelerinin yalnızca bireysel çabayla oluşmadığını belirterek, doğru sistem, güçlü çevre ve disiplinli çalışma yapısının kariyer yolculuğunda belirleyici olduğunu söyledi.
Can, özellikle günümüz iş dünyasında bireysel performans kadar doğru ekip içinde yer almanın da önem kazandığını ifade ederek, kariyerinde sıçrama yapmak isteyen profesyonellerin yalnızca iş değiştirmeyi değil, gelişim fırsatlarını da değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.
“BAŞARI TESADÜF DEĞİL, SÜREÇ YÖNETİMİDİR”
Konuşmasında genç profesyonellere de seslenen Hasan Can, başarıyı tek bir ana değil uzun vadeli bir sürece bağlamak gerektiğini belirterek, sabır, öğrenme isteği ve istikrarın önemine dikkat çekti.
Katılımcılarla kendi kariyer yolculuğundan örnekler paylaşan Can, zorlukların çoğu zaman önemli fırsatların başlangıcı olabileceğini söyledi.
KARİYER PLANLAMASI VE YENİ NESİL ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ KONUŞULDU
Etkinlikte yalnızca bireysel başarı değil, değişen çalışma hayatı ve yeni nesil kariyer anlayışı da masaya yatırıldı. Özellikle mentorluk sistemleri, ekip kültürü, performans yönetimi ve kişisel gelişim alanlarında paylaşılan görüşler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.
Programın sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde davetliler, kariyer yönetimi, liderlik, satış psikolojisi ve başarı disiplini üzerine merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.
Etkinlik, kitap imza bölümü ve katılımcılarla gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Etkinliğe ev sahipliği yapan Hasan Ceran, deneyim aktarımına dayalı bu tür organizasyonların devam edeceğini ve özellikle kariyerinin başındaki gençler ve yön değişikliği planlayan profesyoneller açısından önemli katkılar sunduğunu belirtirken, benzer etkinliklerin artmasının iş dünyası açısından değerli olacağına dikkat çekti.