Meclis’te 23 Nisan Coşkusu: Dünya çocukları aynı çatı altında

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106’ncı yıl dönümünde, dünyanın dört bir yanından gelen çocukların neşesiyle renklendi.
Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; bu yıl 48’incisi düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Ankara’ya gelen çocuklar, geleneksel kıyafetleriyle Meclis’te barış ve kardeşlik mesajları verdi.
19-23 Nisan tarihleri arasında “Gelecek Çocukların” mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde TBMM’de kabul edilen çocuklar, farklı dillerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u selamladı. Programda samimi ve sıcak görüntüler oluşurken, çocukların mesajları evrensel bir ortak çağrıda buluştu: barış içinde bir dünya.
“SİZLERİ BURADA AĞIRLAMAK BİZİ MUTLU EDİYOR”
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasına dünyanın farklı coğrafyalarından gelen çocukları selamlayarak başladı. Meclis’in sadece siyasi bir kurum değil, aynı zamanda geleceğin emanet edildiği bir değerler merkezi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, çocukların varlığının Meclis’e ayrı bir anlam kattığını ifade etti. Kurtulmuş, “TBMM çatısı altında sizleri görmek, bu bahçede sizlerle birlikte olmak bizler için büyük bir mutluluk. Sizler, sadece kendi ülkelerinizin değil, insanlığın ortak umudusunuz.” dedi.
GAZZE VURGUSU: BU, İNSANLIĞIN ORTAK SUÇUDUR
Konuşmasında dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çocuk dramlarına dikkat çeken Kurtulmuş, özellikle Filistin ve Gazze’de yaşananlara güçlü bir vurgu yaptı. “Şu anda biz burada konuşurken, Gazze’de çocukların üzerine bombalar yağıyor. O ufacık evlatları kendi çocuklarımız gibi görüyoruz. Onların hayattan koparılması, bütün insanlığın ortak suçudur.” ifadelerini kullandı.