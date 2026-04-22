“Hedef Daha Güçlü Altındağ”

Altındağ Belediyesi’nin 2025 yılı faaliyet raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Sunumda konuşan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, mali disiplin, şeffaflık ve yatırım odaklı yönetim anlayışına dikkat çekerek, belediyenin hiçbir kuruma borcu bulunmadığını açıkladı.
Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; zorlu geçen iki yılın ardından 2025’i “toparlanma ve yeniden güçlenme yılı” olarak nitelendiren Tiryaki, artan gelirler, yükselen yatırım oranı ve hayata geçirilen projelerle ilçede önemli bir dönüşüm süreci yaşandığını ifade etti.
“SADECE FAALİYET DEĞİL, EMEĞİN MUHASEBESİ”
Sunumun açılışında konuşan Tiryaki, faaliyet raporlarının bir formalite olmadığını belirterek, “Bugün burada sadece bir faaliyet raporunu sunmak için değil, birlikte yürüdüğümüz yolun muhasebesini yapmak, emeğimizi ve ortaya koyduğumuz iradeyi paylaşmak için bir aradayız.” dedi. Belediyecilikte hesap verebilirliğin önemine dikkat çeken Tiryaki, “Sizlerden toplanan vergileri harcıyoruz. Bu paraların nerelere harcandığını bilmek sizlerin hakkı. Biz de şeffaf belediyecilik anlayışımızın bir göstergesi olarak her yıl bu sunumları yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
“2025 YILI TOPARLANMA YILI OLDU”
Seçim sonrası geçen iki yılın zorlu geçtiğini dile getiren Tiryaki, 2025 yılı için “toparlanma ve yeniden güçlenme yılı” tanımını yaptı. “Bu iki yıl kolay olmadı. Zorluklar ve büyük sınavlarla dolu bir dönemdi. Ama birlikte omuz omuza vererek tekrar ayağa kalkmayı başardık. 2025 yılı umutlarımızı tazelediğimiz bir yıl oldu.” diye konuştu.
“ALTINDAĞ BÜYÜK BİR AİLE”
Konuşmasında sık sık birlik ve beraberlik vurgusu yapan Tiryaki, Altındağlıları “büyük bir aile” olarak tanımladı: “Biz Altındağ’da görünmez bağlarla birbirine tutunan kocaman bir aileyiz. Yan yana olmak yetmez, gönüllerde buluşmak gerekir. Bu aileyi ayakta tutmak için çalışıyoruz.”
“BİR LİRA BORCUMUZ YOK”
En dikkat çeken başlıklardan biri belediyenin mali durumu oldu. Tiryaki, Altındağ Belediyesi’nin borçsuz olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Altındağ Belediyesi’nin bugün itibarıyla ne SSK’ya, ne vergi dairesine, ne personele, ne de özel firmalara bir TL borcu yoktur.”
Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.