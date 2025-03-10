Niğde'de aranan 4'ü firari hükümlü, 155 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi 1 Ocak- 28 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan 12 yıl 6 ay ile 18 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 151 kişi de yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

Muhabir: Anadolu Ajansı
1 / 2
Niğde'de aranan 4'ü firari hükümlü, 155 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Niğde'de aranan 4'ü firari hükümlü, 155 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

2 / 2
<p>Niğde'de aranan 4'ü firari hükümlü, 155 kişi <a href="https://sonsoz.com.tr/haberleri/jandarma" class="tag-link" title="Tüm jandarma haberleri" target="_blank">jandarma</a> ekiplerince yakalandı.</p>

Niğde'de aranan 4'ü firari hükümlü, 155 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.