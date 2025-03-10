Niğde'de aranan 4'ü firari hükümlü, 155 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi 1 Ocak- 28 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan 12 yıl 6 ay ile 18 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 151 kişi de yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.
Muhabir: Anadolu Ajansı
Niğde'de aranan 4'ü firari hükümlü, 155 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.