“Kadını güçlendirmek, toplumu güçlendirmektir”

Anadolu Kadın, Eğitim, Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı Zübeyde Ozanözü, uzun yıllara dayanan kamu hizmeti, saha çalışmaları ve gönüllülük deneyimiyle kadın hakları, ana-çocuk sağlığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarındaki birikimini Sonsöz Gazetesi ile paylaştı. Ozanözü, “Sağlıklı kadın, sağlıklı toplum demektir” dedi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı’nda 37 yıl süren kamu görevine Sağlık Eğitimcisi olarak başlayan Ozanözü, çeşitli kademelerde eğitimci, şube müdürü ve daire başkanı olarak görev yaptığını anlattı. Çalışma alanının ağırlıklı olarak ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması olduğunu belirten Ozanözü, uzun yıllar ulusal ve uluslararası eğitimlerde; ana-çocuk sağlığı, aile planlaması, halk sağlığı eğitimi, program yönetimi ve koordinasyonu konusunda uzmanlaştığını kaydetti.

Görev süresince çok sayıda eğitim materyali, kitap, broşür, modül, görev analizi, çalışma planı ve değerlendirme raporları hazırladığını söyleyen Ozanözü, “Sağlıklı olmak var olmanın ilk şartıdır. Sağlıklı kadın, sağlıklı çocuk; sağlıklı çocuk ise sağlıklı bir toplum demektir. Ana ve çocuk toplumun en hassas grubudur. Bu gruba yapılan her yatırım aslında geleceğe yapılan yatırımdır.” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI KURULUŞLARLA YÜRÜTÜLEN PROJELERDE AKTİF GÖREV

Görev yılları boyunca çok sayıda uluslararası kuruluşla iş birliği yaptığını hatırlatan Ozanözü, INTRAH, RONCO, GTZ, USAID, JHPEIGO, JHU/PCS, JICA, UNFPA, UNICEF, WHO ve PATHFINDER gibi kurumlarla kadın sağlığı, anne-çocuk sağlığı, aile planlaması, halk eğitimi, iletişim ve adölesan eğitimi gibi alanlarda eğitim, koordinasyon ve yönetim görevleri üstlendiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı ile BM Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliğinde yürütülen, kalkınmada öncelikli illeri kapsayan Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetlerini Güçlendirme Projesi ile Bilgi-Eğitim-İletişim (B.E.İ.) Projesinde merkez eğitimci ve saha görevlisi olarak çalıştığını belirtti.

