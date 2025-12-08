“Kare Kare Uluslararası Film Festivali” ile Başkent’te animasyon rüzgârı esti

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tarafından düzenlenen “Kare Kare Uluslararası Animasyon Film Festivali”, bu yıl ikinci kez Ankara’da sanatseverlerle buluştu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Estonya ve Fransa’nın özel konuk ülke olduğu festival, uluslararası yarışma seçkisi, ödül töreni, atölyeler ve gösterimlerle dolu programıyla üç gün boyunca animasyonun büyülü dünyasını katılımcılara sundu.

Kült Kavaklıdere’de gerçekleştirilen açılış töreni, üniversite temsilcileri, yabancı misyon üyeleri, sanatçılar, öğrenciler ve çok sayıda davetlinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Festivalin açılışında Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Doç. Dr. İ. Alev Değim Flannagan, Başkent Üniversitesi UNESCO Kültürel Miras ve Dijital Hafıza Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Can Mehmet Hersek, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Turgut, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş, Estonya’nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart, Fransız Enstitüsü adına Pascale Boeglin konuşmalarıyla festivalin önemine dikkat çekti.

Programa ayrıca, Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nün değerli akademisyenleri Araştırma Görevlisi Arda Akçay ve Aslı Akçay da katılarak uluslararası işbirliğinin güçlenmesine katkı sundu.

