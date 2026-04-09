“Enflasyonist Bir Dünyaya Doğru Gittiğimiz Tartışmasız”

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) 80. İş’te Fırsat Toplantısı Ankara Litai Otel’de yapıldı. Toplantı, GGYD üyelerinin faaliyet gösterdikleri sektörlerine ilişkin yaptıkları sunumlarla başladı. Toplantının konuğu, “2026 Risk Analizi: Türkiye ve Dünyadan Güncel Ekonomik Gelişmeler” başlıklı sunumuyla eğitmen, danışman, yazar Dr. Hakan Özerol oldu.
Dernek üyelerinin iş sunumlarının ardından İş’te Fırsat Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, İş’te Fırsat toplantılarının aynı hayale inanan insanların gücünü ortaya koyduğunu belirterek, dernek faaliyetleriyle işbirlikleri kurulmasının yanı sıra güven inşa ettiklerini de vurguladı.
“GGYD’DE KURULAN HER GÜVEN, YARININ BAŞARISIDIR”
Dünya ve Türkiye ekonomisindeki dalgalanmalar, belirsizlikler ve değişen dengelerin iş dünyasını daha dikkatli olmaya zorladığını ifade eden Allıoğlu, “Ama şunu unutmamak gerekiyor. Belirsizlik, hazırlıksız olanlar için risk, hazırlıklı olanlar için fırsattır. Biz, fırsatı gören tarafta olmak zorundayız. İşte GGYD’nin gücü tam burada ortaya çıkıyor. Burası sadece bir iş platformu değil. Burası, birbirine güç veren dayanışmayı gözeten insanların olduğu bir topluluktur” diye konuştu.
GGYD’de kurulan her bağın yarının iş birliği, paylaşılan her fikrin yarının avantajı, kurulan her güvenin yarının başarısı olduğunu söyleyen Allıoğlu, “Bizim farkımız şudur. Biz yalnız yürüyenlerden değiliz, birlikte yol alanlardanız. Biz rekabet ederek değil, birlikte büyüyerek güçleniyoruz. Biz günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir anlayışa sahibiz” dedi.
“PETROL FİYATLARI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TÜM DENGELERİ BOZABİLİR”
Toplantıda daha sonra eğitmen, danışman, yazar Dr. Hakan Özerol, “2026 Risk Analizi: Türkiye ve Dünyadan Güncel Ekonomik Gelişmeler” başlıklı sunumunu gerçekleştirildi. Özerol, “Yaşanan enflasyonla gerçek enflasyon arasında fark var. Açıklanan tüm veriler yanlış blöfler veriyor. Bunun üzerine bir analiz kuramazsın. Ekonomik analizlerde 6 ya da 7 aylık tahminlerimiz tutuyorsa önümüzdeki süreçte de analizlerimizin doğru olma ihtimali yüksek” ifadelerini kullandı.
Ekonomi yönetimin kur artışının enflasyonun, faizin altında kalmasını sağlamak istediğini söyleyen Özerol, büyüme oranının, yaşanan krizlerden kaynaklı olarak risk içerdiğini ve Türkiye’nin potansiyelinin altında olduğunu kaydetti. Özerol, “Bugün Batılı ekonomi analizlerinin çoğunda ABD’nin stratejisinin olmadığı, yanlış bir süreçte olduğu yazılıyor. Doğu zaten böyle bakıyor, Batı da böyle bakıyorsa Amerika ve İsrail yalnız kalmış gibi görünüyor. Burada petrol meselesine baktığımızda ise çoğu analist petrol şokunun olmadığını varsayıyor. Çünkü ‘petrol 100 doları gördü’ dediğimizde doğrudan görmüyoruz. Petrole zam geldiğinde akşamında uçak biletine zam gelmesi gerekir ama gelmez. Petrolü vadeli bağlarlar. Bir ay 100 dolarda kalsa hayatımızı etkilemez ama iki ay kalırsa etkileniriz” diye konuştu. Özerol, savaşlar ve belirsizlikler nedeniyle enerji fiyatlarının öngörülemediğine dikkati çekerek, “Enflasyonist bir dünyaya doğru gittiğimiz tartışmasız” dedi.
“DÜNYADAKİ İŞSİZLİK RAKAMLARIYLA İLGİLİ SORUNUMUZ VAR”
Özerol, işsizlik verilerine ilişkin ise “İşsizlik meselesinde rakam artıyor ama 2019’a göre de düşüş içerisinde. Dünyadaki işsizlik rakamlarıyla ilgili bir sorunumuz var. 50 yıldır işsizlik rakamları aynı yöntemle hesaplanıyor. 15-65 yaş arasında olup son üç ay içerisinde iş başvurusunda bulunmuş ve 15 gün içerisinde iş başı yapabilecek kişiler üzerinden hesaplama yapılıyor. Ancak çalışmayan herkes üzerinden hesaplama yapılırsa işsizlik oranı çok daha yüksek çıkar. 50 yıldır kullanılan bu modelin artık yetersiz kalmasının sebebi, dünyada ‘ev genci’ tanımının ortaya çıkmış olması. Gençlerin yeni iş modelleriyle az ya da çok gelir elde etmesi, işsizlik tanımını da değiştirdi. Bu nedenle, işi olmayan herkesin işsiz sayılması geniş tanımlı işsizlik verilerini de etkiliyor” değerlendirmelerini yaptı.
Programın sonunda GGYD Genel Başkanı Nezih Allıoğlu ve TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, günün anısına Hakan Özerol’a plaket takdim etti.