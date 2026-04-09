“PETROL FİYATLARI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TÜM DENGELERİ BOZABİLİR”

Toplantıda daha sonra eğitmen, danışman, yazar Dr. Hakan Özerol, “2026 Risk Analizi: Türkiye ve Dünyadan Güncel Ekonomik Gelişmeler” başlıklı sunumunu gerçekleştirildi. Özerol, “Yaşanan enflasyonla gerçek enflasyon arasında fark var. Açıklanan tüm veriler yanlış blöfler veriyor. Bunun üzerine bir analiz kuramazsın. Ekonomik analizlerde 6 ya da 7 aylık tahminlerimiz tutuyorsa önümüzdeki süreçte de analizlerimizin doğru olma ihtimali yüksek” ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetimin kur artışının enflasyonun, faizin altında kalmasını sağlamak istediğini söyleyen Özerol, büyüme oranının, yaşanan krizlerden kaynaklı olarak risk içerdiğini ve Türkiye’nin potansiyelinin altında olduğunu kaydetti. Özerol, “Bugün Batılı ekonomi analizlerinin çoğunda ABD’nin stratejisinin olmadığı, yanlış bir süreçte olduğu yazılıyor. Doğu zaten böyle bakıyor, Batı da böyle bakıyorsa Amerika ve İsrail yalnız kalmış gibi görünüyor. Burada petrol meselesine baktığımızda ise çoğu analist petrol şokunun olmadığını varsayıyor. Çünkü ‘petrol 100 doları gördü’ dediğimizde doğrudan görmüyoruz. Petrole zam geldiğinde akşamında uçak biletine zam gelmesi gerekir ama gelmez. Petrolü vadeli bağlarlar. Bir ay 100 dolarda kalsa hayatımızı etkilemez ama iki ay kalırsa etkileniriz” diye konuştu. Özerol, savaşlar ve belirsizlikler nedeniyle enerji fiyatlarının öngörülemediğine dikkati çekerek, “Enflasyonist bir dünyaya doğru gittiğimiz tartışmasız” dedi.