Sosyal medyada kimlik doğrulama dönemi başlıyor

Sosyal medya kullanımında köklü bir değişiklik kapıda. E-Devlet entegrasyonu ve şifrelenmiş “token” sistemiyle çalışacak kimlik doğrulama modelinin kısa süre içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.
Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; yeni düzenleme, özellikle bot ve troll hesapların önüne geçmeyi, dezenformasyonu azaltmayı ve sosyal medyayı daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.
“3 AY İÇERİSİNDE DEVREYE GİRMESİ PLANLANIYOR”
Söz konusu düzenlemenin takviminin netleştiğini ifade eden Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Sosyal medyaya kimlik doğrulaması geliyor, bot ve troll hesapların sonu geliyor. Bildiğiniz üzere sosyal medyada kimlik doğrulaması gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in de ifade ettiği gibi 3 ay içerisinde bu sistemin devreye girmesi planlanıyor.” dedi.
“KİŞİSEL VERİLER SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİYLE PAYLAŞILMAYACAK”
Yeni sistemin veri güvenliği açısından da önemli bir model sunduğunu belirten Kırık, kullanıcıların bilgilerinin doğrudan sosyal medya platformlarına aktarılmayacağının altını çizdi: “Aslına bakarsanız sistem çok açık ve net bir şekilde işleyecek. Buradan sosyal medya şirketlerine kişisel bilgilerimiz, verilerimiz sunulmayacak. E-Devlet entegreli bir sistem
“ŞİFRELENMİŞ TOKEN SİSTEMİ KULLANILACAK”
Teknik altyapıya ilişkin detayları da paylaşan Kırık, doğrulama sürecinin şifreli bir yapı üzerinden işleyeceğini belirterek, “Bu sistemi BTK’nın gerçekleştireceği bir arayüz ve API vasıtasıyla ‘token’ diye ifade ettiğimiz sistem devreye girmiş olacak. Şifrelenmiş bir kimlik ve yaş doğrulama sistemi üzerinden aracı kapı modeli aracılığıyla giriş sağlanacak. Kullanıcılar öncelikle E-Devlet üzerinden giriş yapacak. Burada oluşturulan token içerisinde kriptoloji kullanılarak yaş ve kişisel bilgiler yer alacak. Ancak bu bilgiler sosyal medya şirketleri tarafından görülmeyecek.” ifadelerini kullandı.
