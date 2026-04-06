Sosyal medyada kimlik doğrulama dönemi başlıyor

“ŞİFRELENMİŞ TOKEN SİSTEMİ KULLANILACAK”

Teknik altyapıya ilişkin detayları da paylaşan Kırık, doğrulama sürecinin şifreli bir yapı üzerinden işleyeceğini belirterek, “Bu sistemi BTK’nın gerçekleştireceği bir arayüz ve API vasıtasıyla ‘token’ diye ifade ettiğimiz sistem devreye girmiş olacak. Şifrelenmiş bir kimlik ve yaş doğrulama sistemi üzerinden aracı kapı modeli aracılığıyla giriş sağlanacak. Kullanıcılar öncelikle E-Devlet üzerinden giriş yapacak. Burada oluşturulan token içerisinde kriptoloji kullanılarak yaş ve kişisel bilgiler yer alacak. Ancak bu bilgiler sosyal medya şirketleri tarafından görülmeyecek.” ifadelerini kullandı.

