Cumhuriyet Kadınları yeni döneme güçlü girdi

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin (CKD) 11. Olağan Genel Kurulu, Ankara Akar Otel’de Türkiye’nin dört bir yanından gelen üyeler ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Genel Sekreter Yardımcısı Selenga Artar Yağcı’nın açılış konuşmasıyla başlayan genel kurul, geniş katılımı ve coşkulu atmosferiyle dikkat çekti.

OYGÜR: BU GÖREV BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Prof. Dr. Tülin Oygür, iki dönemdir sürdürdüğü görevine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin iki dönem genel başkanlığını yapmış olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Derneğimiz, kadın kitle örgütleri içinde milli ve devrimci duruşuyla, antiemperyalist mücadelenin simge kurumlarından biridir.” Oygür, derneğin bugün ulaştığı saygın konumda emeği bulunan tüm yönetici ve üyelere teşekkür ederek, örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekti.

“MİLLİ VE DEVRİMCİ DURUŞUMUZDAN TAVİZ YOK”

Konuşmasında derneğin ideolojik çizgisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oygür, bilim ve akıl temelinde yürütülen mücadeleye vurgu yaptı: “Laiklik karşıtı, toplumu ayrıştıran ve kadın-erkek çatışmasını körükleyen tüm girişimlere karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Bizim için tek ölçüt, Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözüdür.”

“MİLLİ KADIN HAREKETİ” YENİ DÖNEMİN MERKEZİNDE

Yeni dönemin mücadele hattına ilişkin mesajlar veren Oygür, “milli kadın hareketi” vurgusunu öne çıkararak kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal alanda daha güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini ifade etti. Kadınların örgütlü gücünün Türkiye’nin geleceğini belirleyeceğini belirten Oygür, birlik çağrısında bulundu.

KÜRESEL GELİŞMELER VE TÜRKİYE VURGUSU

Konuşmasında uluslararası gelişmelere de değinen Oygür, dünyada yeni bir döneme girildiğini belirterek, Türkiye’nin bağımsızlıkçı politikalarla bu süreçte güçlü bir konum alması gerektiğini dile getirdi. Üretim ekonomisi, devletçilik ve toplumsal refahın artırılması gerektiğine işaret etti.

SEÇİM SONUÇLANDI: OYGÜR YENİDEN GENEL BAŞKAN

Genel Kurulun en kritik gündem maddelerinden biri olan seçimler sonucunda, mevcut Genel Başkan Prof. Dr. Tülin Oygür, delegelerin oylarıyla yeniden genel başkanlığa seçildi. Böylece Oygür, dernekteki liderliğini yeni dönemde de sürdürme yetkisi aldı.

