Bayramda Kedilere “Bayramlık” Giydirme Akımı Sosyal Medyayı Sallıyor

Ramazan Bayramı’nın coşkusu, sosyal medyaya taşındı. Son günlerde kullanıcılar, evcil kedilerine bayramlık kıyafetler giydirerek fotoğraf ve videolarını paylaşmaya başladı. #BayramKedisi etiketiyle yayılan akım, özellikle genç kullanıcılar arasında hızla popülerleşti.
Bazı hayvan sahipleri bu durumu “çok sevimli” ve “paylaşmaya değer” olarak değerlendirirken, hayvan hakları savunucuları aksini düşünüyor.
Onlara göre, kedilere sıkı kıyafetler giydirilmesi hayvanlar için rahatsız edici olabiliyor ve bu tür paylaşımlar hayvan refahını riske atıyor.
Sosyal medyada hızla yayılan bu akım, hem bayram coşkusunu yansıtıyor hem de hayvan hakları konusunda tartışmaları yeniden alevlendiriyor. Uzmanlar, evcil hayvanların konforunu ön planda tutarak fotoğraf ve video paylaşılmasını öneriyor.