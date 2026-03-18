Aynı İsme İki Talip: İstanbul'un İki Devi Kapışıyor

Yaz transfer dönemine aylar var ama İstanbul'daki iki köklü kulübün yönetimleri şimdiden harekete geçti. Hedef: aynı futbolcu. Üstelik bu futbolcunun geçmişi, transferi sıradan bir kadro takviyesinin çok ötesine taşıyor.
2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026'da sona erecek olan transfer dönemi, ezeli rakipleri yine karşı karşıya getirecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Torreira'ya alternatif bir transfer isterken, benzer bir istek de Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan geldi.
İki ezeli rakip orta sahayı güçlendirmek isterken, gündeme milli takım oyuncusu geldi.
Borussia Dortmund ile olan sözleşmesinin son dönemine giren milli futbolcunun hem Galatasaray'dan hem de Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığı öğrenildi.
İki ezeli rakip orta sahayı güçlendirmek isterken, gündeme bu milli takım oyuncusu geldi. Her iki kulübün teknik direktörü de kadronun tam olarak bu bölgeye takviye istediğini yönetime iletmiş durumda.
Oyuncunun tutumu:
Düşünmek için süre isteyen futbolcunun geleceği ile ilgili kesin kararını henüz vermediği belirtildi. Oyuncu daha önce verdiği bir röportajda teklifler aldığını doğrulamış ancak sezon sonuna kadar geleceğine dair bir açıklama yapmayacağını söylemişti.
Neden bu kadar kritik:
Yurt dışında forma giyen bu ismin Türkiye'ye dönüşü, onu isteyen iki kulübün taraftarları için de büyük anlam taşıyor. Kim kazanacak? Rakamlar mı belirleyecek yoksa sportif proje mi? Karar yaklaşıyor.