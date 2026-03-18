Kovmak İstediler Ama Rakam Onları Durdurdu: Perde Arkasındaki 6 Milyon Euro

Ligde son sıradaki rakibe alınan şok yenilginin ardından İstanbul'un köklü kulüplerinden birinde kriz zili çaldı. Yönetim acilen toplandı, teknik direktör ve sportif direktör masanın karşısına oturtuldu. Karar neredeyse verilmişti — ama bir rakam her şeyi değiştirdi.
Yapılan görüşmeler sonucunda kulüp, teknik direktörle yola devam etme kararı aldı. Peki neden? Yolların ayrılması durumunda kulübün ödemesi gereken bedelin 6 milyon euro bandında olması, yönetimin geri adım atmasına neden oldu.
Teknik direktör, kulüpten yıllık yaklaşık 4 milyon euro kazanıyor ve 2027 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu durumda sezon ortasında yapılacak bir fesih, kasadan ciddi bir kaynak çıkması anlamına geliyor.
Toplantı detayları:
Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, karşılaşma sonrası teknik direktör ve sportif direktörün geleceğini masaya yatırdı. Toplantıda teknik direktörün görüşmede takım içinde yaşanan motivasyon kaybına dikkat çektiği öğrenildi; bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını da ifade etti.
Tazminat maliyetinin yüksek olması ve sezonun kritik bir döneminde olunması nedeniyle yönetim, mevcut teknik kadroyla devam etme konusunda fikir birliğine vardı. Ancak bir sonraki maç fiilen "final" niteliği taşıyor. Kötü bir sonuç, dengeleri yeniden alt üst edebilir.