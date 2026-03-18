Tarihin Akışını Değiştiren Gün: 18 Mart Çanakkale Zaferi!

1915 yılında Çanakkale Boğazı’nda verilen mücadele, Türk tarihinin en kritik dönüm noktalarından biri olarak hafızalara kazındı. İtilaf Devletleri’nin güçlü donanmasına karşı Osmanlı ordusunun gösterdiği direniş, yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda bir milletin bağımsızlık iradesinin dünyaya ilanı oldu.

Çanakkale’de kazanılan zaferde, Anafartalar Kahramanı olarak tarihe geçen Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehası ve liderliği belirleyici rol oynadı. Cephede gösterdiği üstün strateji ve kararlılık, sadece savaşın seyrini değiştirmekle kalmadı; aynı zamanda ileride verilecek Kurtuluş Savaşı’nın da temellerini attı. Atatürk’ün “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum” sözleri ise Çanakkale ruhunun en güçlü ifadelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Zorlu şartlar altında verilen mücadelede Mehmetçik, yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanını savunmaktan geri durmadı. Günlerce süren çatışmalar, siperlerde verilen yaşam mücadelesi ve cephedeki kararlılık, tarihin en çarpıcı direniş örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Savaşın seyrini değiştiren en önemli gelişmelerden biri Nusret Mayın Gemisi’nin hamlesi oldu. Boğaza döşenen mayınlar, İtilaf donanmasının ağır kayıplar vermesine neden olurken, “Çanakkale Geçilmez” sözü bu zaferle birlikte tarihe kazındı.

Cephede gösterilen kahramanlıklar ise bu destanın en güçlü yönünü oluşturdu. Seyit Onbaşı’nın insanüstü çabası ve isimsiz binlerce askerin fedakarlığı, Çanakkale ruhunun temelini oluşturdu.

Aradan geçen 111 yıla rağmen bu büyük zafer, sadece geçmişin bir hatırası olarak kalmadı. Bugün de birlik, beraberlik ve bağımsızlık duygusunun en güçlü simgelerinden biri olarak yaşatılmaya devam ediyor.