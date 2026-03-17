Fenerbahçe’de Seçim Tartışması Büyüyor!

Fenerbahçe’de son günlerde “seçim olacak mı?” sorusu yeniden gündemin merkezine oturdu. Sosyal medyada yayılan iddialar ve paylaşımlar kısa sürede büyük yankı uyandırırken, sarı-lacivertli camiada belirsizlik dikkat çekiyor.
Sosyal medyada yayılan “karar verildi” iddiaları kısa sürede gündem oldu. Taraftarlar seçim ihtimalini tartışmaya başladı.
Kulislere göre mevcut yönetimin kısa vadede olağanüstü seçime gitme planı bulunmuyor.
Fenerbahçe’de 2026 yılı için seçim ihtimali düşük görülüyor. Yönetimin görevine devam etmesi bekleniyor.
Camia içinde asıl başkanlık yarışının 2027’de yapılacak olağan genel kurulda yaşanacağı konuşuluyor.
Sosyal medyada bazı taraftarlar seçim isterken, bazıları mevcut yönetimin devamından yana.
Henüz resmi bir seçim kararı açıklanmış değil. Ancak kulisler kısa vadede değişim ihtimalinin zayıf olduğunu gösteriyor.