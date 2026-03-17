Fenerbahçe’ye Lukaku Transferinde Fırsat!

Trendyol Süper Lig’de gol yollarında yaşanan sorunların ardından yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, forvet hattına takviye için rotasını Avrupa’ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Romelu Lukaku ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınından Il Mattino’nun haberine göre, teknik direktör Antonio Conte yönetimindeki Napoli, gelecek sezon kadro planlamasını şekillendirirken Lukaku için kararını verdi.
Haberde, ağır sakatlık sürecinin ardından bu sezon beklentilerin altında kalan Belçikalı golcü ile yaz transfer döneminde yolların ayrılabileceği belirtildi. Napoli yönetiminin, iyi bir teklif gelmesi halinde yıldız futbolcunun satışına sıcak baktığı ifade edildi.
Gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı çözmek isteyen Fenerbahçe’nin ise Lukaku’yu transfer listesinde üst sıralara aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, sezon sonunda resmi girişimlere başlaması bekleniyor.
Öte yandan Beşiktaş’ın da deneyimli golcüyle ilgilendiği ve transfer yarışında yer aldığı aktarıldı.
Bu sezon Napoli formasıyla yalnızca 7 maçta görev alan 32 yaşındaki Lukaku, 1 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro seviyesinde olan yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.