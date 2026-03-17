Fenerbahçe’ye Transferde Şok!

Trendyol Süper Lig’de üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında geriye düşen Fenerbahçe’de transfer gündemi hareketliliğini koruyor. Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı-lacivertliler, bazı hedeflerinde ise istediği sonucu alamadı.
Bu isimlerden biri olan Rocco Reitz için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Borussia Mönchengladbach forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, transferi sonuçlandıramamıştı.
Alman basınından Sky Sport’ta yer alan habere göre; genç futbolcu RB Leipzig ile anlaşmaya vardı. Tarafların 2031 yılına kadar geçerli sözleşmeye imza attığı ve Reitz’in sezon sonunda Leipzig’e katılacağı aktarıldı.
Transfer kapsamında Gladbach’ın yaklaşık 20 milyon euro bonservis geliri elde edeceği, ayrıca 3 milyon euroya kadar bonus kazanabileceği belirtildi. Anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro seviyesinde bulunan Rocco Reitz, bu sezon Borussia Mönchengladbach formasıyla 27 maçta görev alırken 2 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe’nin ise sezon sonunda oyuncu için yeniden girişimde bulunması bekleniyordu. Ancak Leipzig’in hamlesiyle sarı-lacivertlilerin transfer planları sekteye uğradı.