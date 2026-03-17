Dev Rövanş! Okan Buruk’tan Sürpriz Hamleler!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 1-0 kazanarak avantajı eline alan sarı-kırmızılı ekipte hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında sahasında RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup ederek moral depolayan temsilcimiz, gözünü tamamen Avrupa’daki kritik mücadeleye çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu deplasmanda sahaya süreceği kadro üzerinde yoğun mesai harcıyor.
Kalede sürpriz bir tercihe gitmesi beklenen Buruk’un, eldivenleri Uğurcan Çakır’a teslim etmesi öngörülüyor.
Savunma hattında sağ bekte Sacha Boey, sol bekte ise Ismail Jakobs’un forma giymesi bekleniyor. Kart cezalısı Davinson Sanchez’in yokluğunda stoper hattında Mario Lemina ile Abdülkerim Bardakcı ikilisinin görev alabileceği ifade ediliyor.
Orta sahada Lucas Torreira’nın yanında Wilfried Singo’nun oynatılması planlanırken, bu ikilinin önünde Gabriel Sara’nın görev alması bekleniyor.
