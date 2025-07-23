Toplantıda bir üyenin, "Sizin liderliğinize ihtiyacımız var" sözleri üzerine konuşan Aziz Yıldırım, kulübün mevcut durumu ve geleceği hakkında dikkat çeken uyarılarda bulundu:

“Fenerbahçe’yi çok kötü günler bekliyor. Kimse umursamıyor. Dün bir yerde yemekteydim. Tamer Yelkovan’ın akrabasının küçük kızını gördük. Sorduk, sınıfında iki Beşiktaşlı, geri kalan hepsi Galatasaraylıymış. Hepinize söylüyorum bunu. Benim dediğimi iyi anlayın.”

“Artık Bana Sığınmayın, Takatim Yok”

Son dönemde yeniden başkan olup olmayacağı yönündeki söylentilere de yanıt veren Yıldırım, kendisine yöneltilen beklentilere açık bir dille karşılık verdi:

“Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse, başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkanlığa adayım, ben yönetime adayım' diyeceksin. Artık bana sığınmayın çünkü benim takatim yok.”

Fenerbahçe’de Seçim Süreci Yaklaşıyor

Fenerbahçe’de gözler Eylül ayında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurula çevrilmiş durumda. Mevcut başkan Ali Koç’un görevi bırakması için bazı dernekler ve taraftar grupları imza kampanyaları başlatırken, adaylık ihtimali konuşulan Aziz Yıldırım’ın bu açıklamaları camiada yeni tartışmalara kapı araladı.