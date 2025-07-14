14 Temmuz 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, yükseköğretim alanında önemli yapısal değişiklikleri beraberinde getirdi. Karara göre, Anadolu Üniversitesi bünyesindeki İktisat ve İşletme Fakülteleri kapatılırken, Ege Üniversitesi’nde “Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü” kurulmasına karar verildi.

Türkiye’nin en köklü açık öğretim kurumlarından biri olan Anadolu Üniversitesi’nin İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin kapatılması, üniversite camiasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yüzbinlerce mezunu ve öğrencisi bulunan bu iki fakültenin kapatılmasıyla ilgili detaylı bir gerekçeye ise kararda yer verilmedi.

Ege Üniversitesi'nde yeni bölüm!

Aynı karar kapsamında Ege Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü, tarımda yerli tohum çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Enstitünün, Türkiye’nin tarım teknolojileri alanında küresel rekabet gücünü artırması hedefleniyor. Enstitüye verilen isim ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın adıyla açılan enstitü, bazı kesimlerce “siyasetin eğitime müdahalesi” şeklinde yorumlandı.

Sosyal medya tepkisi!

Kararın ardından sosyal medya platformlarında tepkiler çığ gibi büyüdü. Özellikle Anadolu Üniversitesi mezunları ve öğrencileri, fakültelerinin ani bir kararla kapatılmasına karşı tepkilerini dile getirirken, X gibi mecralarda yapılan paylaşımlarda, “üniversite tarihi siliniyor”, “ülke bunların çiftliği oldu” ve “fakülte kapatmak çözüm değil” gibi yorumlar öne çıktı.

Mahmut Tanal'dan tepki!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sevilen milletvekillerinden biri olan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "İktisat ve İşletme fakültelerini kapatmak, Türkiye’nin ekonomik aklını susturmaktır. Bu karar, bilimsel özerkliğe, eğitim hakkına ve Anayasa’nın 42. maddesine aykırıdır. Yerine kişiye özel enstitü açmak eğitim değil, keyfiliktir. Üniversiteler şahıslara değil halka aittir!"