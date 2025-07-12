Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni’nde yaptığı konuşmada, başkent genelinde devam eden kentsel dönüşüm, altyapı ve çevre projelerine dair önemli mesajlar verdi. Açılışı yapılan 37 eserin güncel yatırım tutarının 2 milyar 218 milyon TL olduğunu açıklayan Erdoğan, Kızılcahamam’ın yeni projelerle farklı bir kimliğe kavuştuğunu ifade etti.

Erdoğan, Ankara’nın tüm ilçelerinde yürütülen projelerle şehirdeki yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, “Milli mücadelenin karargahı olan Ankara’mızı, hak ettiği ihtişama kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan kentsel dönüşümle depreme dayanıklı yaşam alanları inşa ediyoruz, diğer yandan çevre projeleriyle Ankara’yı modern ve yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz” dedi.

Kızılcahamam’a 37 yeni eser kazandırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçeye kazandırılan Millet Bahçesi, yeni Hamam ve Sosyal Tesis, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı gibi projelerin yanı sıra sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında 55 bina ve 151 iş yerinin yenilendiğini söyledi. Kasaplar Çarşısı’nda çıkan yangının ardından söz verilen dükkanların hızla tamamlanarak esnafın hizmetine sunulduğunu da hatırlattı.

Yenice Mahallesi’nde tamamlanan Rezerv Yapı Alanı Hamam Projesi kapsamında ilçeye 16 yeni iş yeri ve modern bir hamam kazandırıldığını belirten Erdoğan, çevre ve altyapı yatırımlarının sürdüğünü aktardı.

Ankara’ya yeni stadyum ve yeşil alan projeleri yolda

Konuşmasında Saraçoğlu Mahallesi’nde yürütülen yenileme çalışmalarına da değinen Erdoğan, “Tarihle bugünü buluşturan Saraçoğlu Mahallesi’ni aslına uygun şekilde yeniden inşa ettik. Ayrıca 45 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum projemizle Ankara’yı sporun da başkenti yapmayı hedefliyoruz” dedi. Millet bahçeleri, parklar ve yeşil alan projeleriyle Ankara’nın nefes alan bir şehir haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, İller Bankası aracılığıyla belediyelere altyapı yatırımlarında destek verildiğini söyledi.

Kızılcahamam kültür ve kongre turizmi merkezi oluyor

Doğa ve termal turizmiyle bilinen Kızılcahamam’ın kültür ve kongre turizmi açısından da geliştiğini vurgulayan Erdoğan, ilçenin ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapabileceğini söyledi. “Kızılcahamam, yeşili, doğası, şifalı suları ve insanıyla Türkiye’nin parlayan yıldızlarından biri haline geliyor” ifadelerini kullandı.

Açılış töreni protokol katılımıyla gerçekleşti

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti ve MHP'den üst düzey yöneticiler ile Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı. Açılış öncesi Erdoğan’a günün anısına bir tablo hediye edilirken, toplu kurdele kesimiyle Kızılcahamam’da tamamlanan projeler resmen hizmete alındı. Erdoğan, alana gelişinde Kızılcahamamlılar tarafından karanfillerle karşılandı.