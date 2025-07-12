Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangında fabrikanın boya üretim bölümü tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı yaşanmadı ancak büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.