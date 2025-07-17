Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 47 cana mezar olan Ilgım Apartmanı’na ilişkin davada, yapı denetim firması görevlisi Semir Yoldaş adli kontrolle tahliye edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan Ilgım Apartmanı’na ilişkin yürütülen davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yıkımda 47 kişinin hayatını kaybettiği apartmanla ilgili tek tutuklu sanık olan yapı denetim firması çalışanı Semir Yoldaş, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yoldaş’ın tahliyesi, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada karara bağlandı. Mahkeme, sanığın kaçma şüphesi olmadığı ve delillerin büyük oranda toplandığı gerekçesiyle serbest bırakılmasına hükmetti. Yoldaş hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve düzenli imza şartı getirildi.

Aileler tepkili

Kararın ardından adliye önünde toplanan bazı hayatını kaybedenlerin yakınları ise tahliye kararına sert tepki gösterdi. Aileler, apartmanın projesinden yapım sürecine kadar birçok ihmal olduğunu ve sorumluların halen yargı önüne çıkarılmadığını dile getirdi. Avukatlar ise karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Ne olmuştu?

Antakya’daki Ilgım Apartmanı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yıkılmış, bina enkazı altında kalan 47 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak yapı denetim firması, müteahhit ve proje sorumlularına yönelik soruşturmalar başlatılmış, ancak yalnızca Semir Yoldaş tutuklanmıştı.