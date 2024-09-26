Avcılar Sahili'nde sabah saatlerinde, balıkçılar, kıyıda kayalıkların arasında bir ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri ve polisler cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için bir süre uğraştı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan cesedin Dilek A.'ya (26) ait olduğu belirlendi. Cesette ilk belirlemelere göre kesici veya delici alet izi tespit edilemedi. Dilek A.'nın üzerinde kimlik, kredi kartları ve bir miktar para bulundu. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Dilek A.'nın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Kaynak: DHA Ajansı