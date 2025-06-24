Kanal D'nin Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i bir araya getiren iddialı dizisi Eşref Rüya, nefes kesen sezon finaliyle ekrana ara verdi. Eşref Rüya'da müzisyen Okan karakterine hayat veren Kerem Alp Kabul, sevgilisi Tuğçe Bozkurt ile evlendi. Diziden rol arkadaşı Demet Özdemir ise çiftin nikah şahitliğini yaptı. Gecede yeşil saten elbisesiyle boy gösteren Özdemir, zarafetiyle davetlilerden tam not aldı. Oyunculuğuyla olduğu kadar giydiği kombinlerle adeta moda ikonu haline gelen Özdemir, modaseverlerin radarında. Her adımını takip eden sevenleri oyuncunun dizide ve günlük hayatta giydiği kıyafetlerin sanal medyada izini sürüyor.

DÜĞÜN TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

Demet Özdemir, Eşref Rüya dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Kerem Alp Kabul'u en mutlu gününde yalnız bırakmadı. Çiftin nikah şahitliğini yapan Özdemir, düğüne sırt dekolteli, boyundan bağlamalı yeşil saten bir elbise ile katıldı. Elbisenin kenarlarındaki siyah dantel ise kıyafete farklı bir hava kattı. Oyuncu sade makyajı ve at kuyruklu dağınık saçlarıyla kıyafetini tamamladı. Şıklığıyla dikkat çeken oyuncu, takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar aldı. Düğün tarzı çok konuşulan Özdemir, 2025 yaz sezonun renklerinden olan yeşil tonu ile geceye damgasını vurdu.

MODASEVERLERİN RADARINDA

İkinci sezonu heyecanla beklenen Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir takıları ve kıyafetleriyle de modaseverlerin radarında. Özdemir'in dizide giydiği her kıyafet seyirci tarafından merak ediliyor ve sanal medyada araştırılıyor. Hayranları Özdemir'in dizide giydiği kıyafetlerini, aksesuarlarını bulmak için arayışa çıkıyor.