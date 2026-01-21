Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul edeceğini duyurdu.
Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecektir.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek görüşmenin gündemi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, siyasi gözlemciler, görüşmede gündemdeki güncel konuların ele alınmasının beklendiğini belirtiyor.