Geliştirdiği Nitrox Scuba Tüp Dolum Mikseri ile Türkiye’de bu alanda patent alan ilk isim, Kedioğlu’nun bu çalışması, hem üniversite hem de dalış sektörü açısından dikkat çekici bir yenilik olarak öne çıkarken yeni bir soluk getiriyor.

Eğitime ve Güvenliğe Katkı Sunacak

Nitrox Scuba Tüp Dolum Mikseri, özellikle dalış merkezlerinde kullanılan tüplerin içerisine saf oksijenin kontrollü biçimde eklenmesini sağlayarak nitrox karışımı hazırlıyor. Cihazın bünyesinde bulunan hava kalitesi denetleyicisi, dolum sırasında oluşabilecek riskli gazları algılayarak sesli ve ışıklı uyarılar veriyor. Bu özellik de dalış öncesi güvenliği en üst seviyeye taşıyor.

Patent sayesinde, ÇOMÜ Denizcilik MYO, Türkiye’de kendi geliştirdiği patentli ürünle öğrenci eğitimi sunan ilk ve tek kurum olarak ön plana çıktı.

Çetin Kedioğlu’ndan İlk!

Daha önce “DERİNSU O2 Analizör” isimli çalışmasıyla da faydalı model belgesi alan Öğr. Gör. Çetin Kedioğlu, üniversitesini temsil etmeye ve geliştirdiği teknolojileri daha geniş kitlelerle buluşturmaya hazır olduğunu ifade etti.

Patentli cihazın, ilerleyen dönemde fuar, kongre ve tanıtım organizasyonlarında yer alması hedefleniyor. ÇOMÜ yönetimi ve akademik camia tarafından tebrik edilen Kedioğlu, üniversitenin bilimsel üretkenliğine katkı sunmaya devam edecek.