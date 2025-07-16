Çiğdemim Derneğinin düzenlediği ve geleneksel olarak her yıl yaptığı Birlik Aşuresi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Bir gün öncesinden komşulara yapılan çağrıyla toplanan malzemeler dernekte bulunan dev kazanda pişirildi ve komşulara servis edildi.

Dernek Başkanı Fatih F. Aksoy etkinlikte yaptığı konuşmada; “Çiğdem Mahallesi’nde sadece bir tatlıyı paylaşmadık, geçmişten günümüze uzanan bir geleneği; inancın, kültürün, kardeşliğin ve dayanışmanın simgesi olan aşureyi hep birlikte kaynattık, paylaştık. Bir araya gelişimiz sadece bir etkinlik değil; komşuluğun, paylaşmanın ve birbirimize sahip çıkmanın bir nişanesi oldu. Aynı sofrada buluşmak, aynı kazandan aşure yemek; aramızdaki bağı kuvvetlendirdi. Bu anlamlı geleneği yaşatmak için bir araya gelen ve katkı sunan tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.” dedi

Mahalle Muhtarı Özlem Ergon Cerit’de “Katılan, destek veren, emeğini paylaşan tüm komşularımıza minnettarız. Sofralarımızdan bereket, kalplerimizden sevgi, aramızdan ise hoşgörü hiç eksik olmasın.

Afiyet olsun, birliğimiz daim olsun.” diyerek dağıtımı başlattı.

Hem aşureler yenildi hem de sıcak sohbetler edilerek komşuluk bağlarının daha da güçlenmesine vesile olundu.