Özel’in ayrılmasının ardından CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yaptı. Tugay, yaşanan gelişmelerin CHP’yi ve CHP’li büyükşehir belediyelerini itibarsızlaştırmaya yönelik siyasi bir hamle olduğunu söyledi.

“Belediyelerde görev yapan hiçbir arkadaşımız soruşturmalardan muaf değildir, hukuki süreçlere her zaman açıktır” diyen Tugay, “Ancak bu tutuklamaların gerekliliği konusunda şüpheliyim. Yargılamaların tutuksuz devam etmesi mümkün ve gereklidir” ifadelerini kullandı.

“Taahhüt Edilen Projeler Yarım Kalmayacak”

Kentsel dönüşüm projelerinde kooperatifler üzerinden yaşanan sıkıntılara da değinen Tugay, inşaatların hızla devam ettiğini ve hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderileceğini vurguladı. “Göreve geldiğimden beri birçok inşaat durmuştu, şimdi çalışmalar hızla ilerliyor. Taahhüt edilen hiçbir iş yarım kalmayacak” dedi.

Deniz Yücel: “Arkadaşlarımız Suçsuz”

CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel ise tutuklu belediye başkanı ve diğer CHP’lilerin suçsuz olduğunu belirterek, partilerinin yanında olduklarını ifade etti.