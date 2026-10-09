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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Ekipler, 20 litre etil alkol, 47 litre kaçak içki, bin boş makaron, 2079 kaçak sigara, 10 sikke, 3 obje, 2 dedektör ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 80 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Eylül-8 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 33 bin 19 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 80 kişiyi yakaladı.

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