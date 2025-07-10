Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, Kayapa, Güngören ve Maksempınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale hava kararıncaya kadar hava ve karadan aralıksız devam ediyor. Havadan müdahale eden yangın söndürme helikopteri, su takviyesi için Kayapa Göleti’ne yöneldi. Göletten su aldıktan sonra yeniden havalanan helikopterin önüne elektrik telleri çıktı. Durumu fark eden pilotun ani manevrasıyla helikopterin tellere temas etmesini önledi. Olası bir kazayı önleyen pilot, ardından taşıdığı suyu alevlerin üzerine boşalttı. Hava unsurları gün batımına kadar çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Saat 18.00 sıralarında çıkan yangın ise ekiplerin yoğun müdahalesi ile 6 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.