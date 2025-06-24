İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik Bursa merkezli 17 ilde düzenlenen geniş çaplı jandarma operasyonunda 67 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 38’i tutuklanırken, 28 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç örgütünün elebaşı A.A.O. dahil olmak üzere 67 şüphelinin yakalandığını belirtti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, şüphelilere ait banka hesaplarında toplamda yaklaşık 90 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 15 adet soğuk cüzdan, 4 ruhsatsız tabanca, 52 lüks kol saati, 42 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda kaşe, değerli belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca şüpheli ve şirketlere ait 2 bin 125 banka hesabı, 105 kripto varlık hesabı, 68 taşınmaz mal varlığı ve 32 araca el konuldu.

Şüpheliler hakkında;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak

ve Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak suçlarından adli işlem başlatıldı.