Milli maçlar sonrası ilk sınavını deplasmanda Esenler Erokspor karşısında verecek olan Bodrum FK, bu maçı kazanması halinde rakibine 4 puan fark atarak zirvede tek başına kalacak. Ardından kendi sahasında zirve ortaklarından Iğdır FK’yı konuk edecek olan Bodrum, haftaları kayıpsız geçmesi durumunda Süper Lig hedefinde büyük avantaj sağlayacak.

Geçen sezon Süper Lig’den düşen Bodrum FK, kadrosunu büyük oranda koruduğu gibi 3 genç yerli futbolcuyu da takıma kattı. Ayrıca, takımın önemli isimlerinden 4 oyuncu milli takımlara çağrıldı.

Yaz transfer döneminde Ayvalıkgücü Belediyespor’dan kadroya katılan golcü Ali Habeşoğlu Ümit Milli Takım’a davet edilirken, Arlind Ajeti Arnavutluk, Fredy Angola Angola ve Zdravko Dimitrov Bulgaristan A Milli Takımı’na çağrıldı. Dimitrov, 11 Ekim’de Bulgaristan formasıyla Türkiye A Milli Takımı karşısında 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde forma giyebilir.