Süper Lig 2024-2025 sezonunda mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü, teknik direktör Jose Morais önderliğinde yakaladığı çıkışı Galatasaray deplasmanında sürdürmek istiyor. Ligde kalma mücadelesi veren Muğla temsilcisi, sezonun bitimine 6 hafta kala 34 puanla düşme hattının üzerinde yer alıyor.

Bodrum FK, Süper Lig’deki ilk sezonunda "dört büyükler" olarak bilinen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında henüz puanla tanışamadı. İlk yarıda Fenerbahçe’ye 2-0, rövanşta ise evinde 4-2 yenilen yeşil-beyazlılar; Trabzonspor’a 1-0, Beşiktaş’a 2-1 ve Galatasaray’a ise 1-0 mağlup olmuştu.

Ancak Portekizli teknik adam Jose Morais'in göreve gelmesiyle takımın çehresi değişti. Morais yönetimindeki 9 lig maçında sadece Fenerbahçe’ye kaybeden Bodrum FK, bu süreçte 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Fenerbahçe dışında hiçbir rakibinden gol yemeyen Bodrum ekibi, Galatasaray karşısında da savunma disipliniyle dikkat çekmek istiyor.

Zorlu Galatasaray Deplasmanı Öncesi Eksikler Can Sıkıyor

Kaleci rotasyonunda sıkıntı yaşayan Bodrum FK'da, genç file bekçisi Rüzgar Mehmet Adıyaman, Fenerbahçe karşılaşmasında kariyerinde ilk kez Süper Lig'de forma giymişti. Sakatlanan kaleci Kerem Yusuf Ersunar'ın omzu çıkmış ve İstanbul’da ameliyat olmuştu. Sousa’nın cezası ve diğer kalecilerin sakatlığı sonrası 18 yaşındaki Rüzgar, sarı-lacivertlilere karşı kalesinde 4 gol görmüştü.

Zirvede Galatasaray, Mücadelede Bodrum FK

Lider Galatasaray ise bu sezon 29 maçta yalnızca Beşiktaş’a mağlup olarak 74 puanla zirvede yer alıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde 20.00’de başlayacak mücadelede Bodrum FK, ilk kez bir büyük rakibinden puan almayı hedefliyor.