Futbol Federasyonu, 3. Lig Play-Off finalini Adana’ya alarak, Balıkesirspor ile Muşspor arasındaki kritik maçı Yeni Adana Stadyumu’nda oynatacak. Adana'da yapılacak olan final karşılaşması, Balıkesirspor taraftarları tarafından uzun bir yolculuk gerektirdiği için eleştirilere yol açtı. Balıkesirli taraftarlar, final maçının Adana’ya alınmasına tepki göstererek, Adana’ya gitmek için büyük bir seferberlik başlattı. Takımlarının 2. Lig yolundaki bu tarihi karşılaşmasına katılmak isteyen taraftarlar, karayoluyla yaklaşık 1000 kilometre mesafeyi kat ederek Adana'ya ulaşmayı hedefliyor.

Balıkesirspor’un Yükselme Hedefi

Balıkesirspor, 3. Lig 2. Grup'ta gösterdiği üstün performansla direkt grup finaline kalarak Mazıdağı Fosfatspor’u eleyip, Play-Off finaline adını yazdırmıştı. Bu sezon, 2. Lig'e yükselmek için Muşspor’la yapacağı final mücadelesi, kulüp için büyük bir öneme sahip.

Muşspor, Finalde Kendisini Gösterdi

Geçen sezon 2. Lig biletini penaltılarla kaybeden Muşspor ise, 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off’ta Silifke Belediye Spor, Belediye Kütahyaspor ve Karşıyaka’yı eleyerek finale yükseldi. 2. Lig için oldukça iddialı olan Muşspor, bu yıl şampiyonluk için son bir adım daha atmayı hedefliyor.

Kazanan Takım 2. Lig'e Yükselecek

Balıkesirspor ve Muşspor arasında Adana’da oynanacak olan final karşılaşması, Türk futbolunda büyük bir heyecan yaratıyor. Kazanan takım, yeni sezonda 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak. Hem Balıkesirspor hem de Muşspor için büyük bir hedefin peşinden koşan bu iki takım, son bir adımda karşı karşıya gelecek.