Bakanlığın açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2011 yılından bu yana akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin bu yetkiye ilişkin iptal kararına da değinilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Anayasa Mahkemesi, Bakanlığı ilgilendiren birçok yetkinin kararname yerine kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle iptal kararı vermiştir. Bu nedenle söz konusu yetkiler TBMM'de de onaylanarak İmar Kanunu'na eklenmiştir.”

"Yeni Bir Düzenleme Yok"

Bakanlık, kamuoyunda gündem olan uygulamanın yeni olmadığını vurgulayarak, mevcut durumun yalnızca daha önce var olan yetkilerin yasalaşması olduğunu belirtti:

“Kısacası durum, geçmişte de var olan yetkilerin yüce Meclisimizce de onaylanarak kanun haline getirilmesinden ibarettir. Burada yeni bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla iddia edildiği gibi kişiye özel bir uygulama söz konusu bile değildir.”