Bakan Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milletimizin hür iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve meşru hükümetimize yönelik 'cunta' ifadesi, demokratik meşruiyeti tartışmaya açan, son derece talihsiz bir söylemdir. Bu tür yaklaşımlar milletin kararını yok sayan vesayetçi anlayışların bugüne düşen gölgesidir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde demokratik kazanımlarını kararlılıkla koruyacak, millet iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyecektir" ifadelerine yer verdi.

Milletimizin hür iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve meşru hükümetimize yönelik “cunta” ifadesi, demokratik meşruiyeti tartışmaya açan, son derece talihsiz bir söylemdir.



Bu tür yaklaşımlar milletin kararını yok sayan vesayetçi anlayışların bugüne düşen gölgesidir.… Adalet Bakanı, Sakarya Adalet Sarayı inşaatını inceledi April 6, 2025