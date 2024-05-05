Baharın müjdecisi kabul edilen Hıdırellez, Avcılar'da yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası Geleneksel Hıdırellez Şenliğiyle kutlandı. Firuzköy Trakya ve Rumeli Kültürünü Yaşatma Vakfı ve Avcılar Belediyesi tarafından Firuzköy Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez kutlamaları başladı. Bu yıl 4.'sü düzenlenen şenlik, geleneksel kıyafetleriyle kutlamalara katılanların yürüyüşüyle başladı. Şenliğe katılanlar dev bir Türk bayrağı taşıyarak, şarkılar eşliğinde Hasan Önel Caddesi'nde yürüdü. Yürüyüşe Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Vakıf Başkanı Halil Baykal da katıldı.Etkinliğe Firuzköy mahallesi sakinleri de alkışlarla destek verdi.

"BAHARIN GELİŞİNİ KUTLUYORUZ"

Yürüyüşe katılanlardan bazıları, "Çok mutluyum. Çok dileğim var. Hepsi gerçek oldu bu zamana kadar, inşallah bundan sonra da gerçek olur. Sağlık mutluluk ve barış diledim "dedi. Yürüyüşe geleneksel kıyafetiyle katılan başka bir kişi ise, "Çok heyecanlıyım. Geleneksel olduğu için bu sene de katkı sağlamaya çalıştık. Çok güzel bir gün " diye konuştu. Yürüyüşe katılan bir genç kız ise," Baharın gelişini kutluyoruz tüm dünyamız ve ülkemiz için de mutluluk istiyoruz. Bunları da dileyeceğiz bu akşam " dedi.

ATEŞTEN ATLAYIP DİLEK DİLEDİLER

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, "Hıdırellez günü vesilesiyle biaradayız mahallellimizle beraber baharın gelişini kutluyoruz. Bir taraftan hem Firuzköy mahallemizle özdeşleşmiş hem de Hıdırellez gününü kutlamak amacıyla biraradayız. Çok güzel bir atmosfer var gördüğünüz gibi. Birazdan da geleneğin devamı olan ateşten atlayacağız ve dileklerimizi dileyeceğiz. Mahalle sakinleriyle beraber kutlama yapacağız. Dileklerin kabul olmasını diliyorum, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Ardından şenliğe katılanlar yakılan ateş üzerinden atlayarak dilek diledi. Başkan Çaykara da ateş üstünden atlamayı ihmal etmedi. Geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan folklor ekipleri maniler söyleyerek dans etti. Şenlikte Bulgaristan'dan gelen dans ekibi de sahne aldı. 'Gayda İstanbul' grubunun konseriyle etkinlik sona erdi.