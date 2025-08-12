TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay, meclisteki makamında AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Fuat Oktay, Ankara'dan dünya başkentlerine ve önemli merkezlere hava köprüsü kurulacağını belirtti.

ANKARA'DAN DÜNYA BAŞKENTLERİNE VE ÖNEMLİ MERKEZLERE HAVA KÖPRÜSÜ KURULACAK

Fuat Oktay, “Ankara Vizyon 2035” projeleri kapsamında yer alan Dünya Başkentlerine ve önemli merkezlere hava köprüsü kurulması amacıyla Ankara’dan direkt uçuşlu uluslararası yeni destinasyonlar eklenmesi hususunu AJet Genel Müdürü Sayın Kerem Sarp görüştüklerini belirterek bu yıl sonuna kadar “5 yeni ülkedeki 8 yeni noktaya haftalık ilave 70 direkt uçuş” ekleneceği bilgisini paylaştı.

ANKARA’DAN BARCELONA VE MADRİD’E DOĞRUDAN UÇUŞLAR BAŞLATILACAK

Bu kapsamda AJet Ekim ayının sonunda Ankara’dan Barcelona ve Madrid’e, ilerleyen zamanlarda da Brüksel, Milano ve Roma gibi Avrupa’nın önemli şehirlerine doğrudan uçuşlar başlatacak. Gerekli izinler tamamlandıktan sonra Ankara ile Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın birçok kentiyle daha hava köprüsü kurulacak.

TÜRKİ CUMHURİYETLERLE HAVA ULAŞIM AĞI GÜÇLENECEK, ULUSLARARASI UÇUŞLARDA GÜÇLÜ BİR MERKEZ OLACAK

Bu çalışmalar neticesinde Türki Cumhuriyetlerle hava ulaşım ağı daha da güçlendirilecek. Ankara uluslararası uçuşlarda yeni, güçlü bir merkez (hub) olacak.