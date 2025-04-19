Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen bu özel gecede, Ferdi Tayfur’un hafızalara kazınan eserleri yeniden hayat bulacak. Konserde, usta söz yazarı ve şair Ahmet Selçuk İlkan ile güçlü sesiyle dikkat çeken solist Enver Merallı sahne alacak. İkilinin performansına, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu da enstrümanlarıyla eşlik edecek.

Gece boyunca “Hatıran Yeter”, “Ben de Özledim”, “Çeşme”, “Seni Sevmek”, “Huzurum Kalmadı” ve “Bana Sor” gibi Ferdi Tayfur’un milyonlarca dinleyiciye ulaşan ve hafızalarda yer eden şarkıları seslendirilecek. Anma konseri, hem Ferdi Tayfur’un müzik mirasını yaşatmayı hem de hayranlarına duygu dolu bir akşam sunmayı amaçlıyor.

Sanatçının sevenlerinin yoğun ilgi göstermesi beklenen konser, Türk müziği tarihinde iz bırakan Ferdi Tayfur’un anısını yaşatmak adına önemli bir kültürel etkinlik olacak.