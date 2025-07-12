Şu anda sadece haftanın dört günü (Pazartesi, Cuma, Cumartesi ve Pazar) çalışan Ankara-Eskişehir YHT hattına, artık Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri de tren seferleri eklenecek. Böylece bu hatta haftanın her günü YHT hizmeti verilecek.

Ankara’dan hareket: 12.10

Eskişehir’den dönüş: 14.35

Günlük ek yolcu kapasitesi: 962 kişi

Bu düzenlemeyle birlikte hem öğrenciler hem de yaz tatilinde şehirler arası seyahat eden vatandaşlar rahat bir nefes alacak.

Ankara-Sivas Hattına da Ek Sefer

Ankara-Sivas YHT hattı da yaz boyunca ek seferlerle desteklenecek. Pazartesi, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri, ilave 1 gidiş ve 1 geliş seferi yapılacak.

Ankara’dan hareket: 11.10

Sivas’tan dönüş: 15.30

Günlük ek yolcu kapasitesi: 962 kişi

Bakan Uraloğlu’ndan Açıklama

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“YHT'ler sadece şehirlerarası ulaşımı hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda çevreci, konforlu ve güvenli bir yolculuk seçeneği sunuyor. Yaz sezonundaki yoğunluk için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımız hızlı ve rahat şekilde seyahat edebilecek.”

Seyahat Planınızı Güncelleyin!

14 Temmuz'dan itibaren Ankara-Eskişehir ve Ankara-Sivas arasında YHT ile daha esnek saatlerde yolculuk yapabilirsiniz. Hem vakitten kazanın hem de konforlu bir yaz yolculuğu yaşayın.