Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat edecek olan yabancılar için yeni bir ücret gündemde. 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek uygulamayla, vize ücretine ek olarak 250 dolar tutarında “Visa Integrity Fee” (Vize Güvenlik Ücreti) alınacak.

Yetkililer bu yeni ücretin, göçmenlik sisteminin güvenliğini artırma ve sahte başvuruları önleme amacı taşıdığını belirtse de, karar uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Öğrenciler, turistler ve iş amaçlı seyahat eden binlerce kişi için bu uygulama ek bir maddi yük anlamına geliyor.

Uygulamanın özellikle vizeye tabi ülkelerden gelen ziyaretçiler üzerinde doğrudan etkili olacağı, başvurularda azalma yaşanabileceği değerlendiriliyor. Yeni düzenleme, ABD'ye seyahat planı yapanlar için ekstra maliyetler getireceğinden, hazırlıkların bu doğrultuda yapılması öneriliyor.