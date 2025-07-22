28 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezonun zorluklarına değinerek, “Bizler için kolay bir sezon değildi. Takım arkadaşlarımla birlikte elimizden geleni yaptık ve en azından ligde kalmayı başardık. Bu da büyük bir başarıydı. Yeni sezonda çok daha iyisini yapmak istiyoruz” dedi.

"Tüm Gücümü Takıma Vereceğim"

Konyaspor'da sözleşmesinin devam ettiğini belirten Ndao, taraftarlara da mesaj gönderdi:

“Geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da takımım için her şeyimi vereceğim. Taraftarlarımızın yüzünü güldürecek bir sezon geçirmek istiyoruz. Bu taraftar her şeyi hak ediyor.”

“Türk Futbolu Beni Geliştirdi”

Türkiye’de altıncı sezonuna girmeye hazırlanan Ndao, kariyerine en büyük katkıyı Türk futbolunun sağladığını ifade etti.

“Genç yaşta geldim, burada deneyim kazandım, geliştim. Türk futbolunun temposu, rekabeti ve taraftar tutkusu bana çok şey öğretti. Türkiye’de olmak beni hep mutlu etti, bu nedenle yeniden burada olduğum için çok memnunum.”

Yeni sezona hazır bir şekilde girmek isteyen Ndao, Konyaspor formasıyla daha başarılı bir yıl geçirmeyi hedefliyor.